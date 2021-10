Im öffentlichen, sozialen Bereich sei dies schon der Fall. "Das reicht nicht aus", betonte Kretschmer. Er lobte in Rom das Engagement Italiens im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wer solche hohen Opferzahlen erlebt hatte und nun teils drastischer gegen das Virus kämpfe, "der ist ein gutes Vorbild", meinte der Ministerpräsident. In Italien sind fast 80 Prozent der Menschen über zwölf Jahren durchgeimpft - in Sachsen sind es rund 55 Prozent der Gesamtbevölkerung (Stand: 3.10.2021 Sächsisches Sozialministerium)