Kretschmer in Moskau Grüne und SPD warnen vor Kuschelkurs mit Russland

Pressefreiheit, Umgang mit Minderheiten und das Vorgehen in der Ukraine, das bereits viele Menschenleben gekostet hat, dürfen in diesem Dialog nicht vernachlässigt werden.

Die Zusammensetzung der Delegation lasse eher keine menschenrechtliche Schwerpunktsetzung vermuten. "Der Ministerpräsident ist wie viele andere Menschen in Sachsen stolz auf die Friedliche Revolution und ihre Errungenschaften." Heute kämpfe in Russland eine Minderheit unter Repressionen für die Durchsetzung demokratischer Grundrechte. "Diese Menschen verdienen unsere Ermutigung und Solidarität," so die SPD-Abgeordnete.

Kretschmer, der am Mittwoch nach Moskau reist, hatte die Aufhebung von Russland-Sanktionen wiederholt gefordert. Seine Gespräche in Moskau verteidigte er: "Besonders in schwierigen Zeiten muss man im Dialog bleiben. Gespräche abzubrechen, führt nicht automatisch zu Lösungen." Er wolle in Moskau das Gespräch auch mit Menschen suchen, die der Regierung kritisch gegenüberstehen.