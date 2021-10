Regierungsbildung Kretschmer rügt SPD wegen Koalitionen mit den Linken

In Mecklenburg-Vorpommern verhandelt die SPD mit der Linken über eine Koalition und auch in Berlin bahnt sich eine erneute Beteiligung der Linkspartei an. Sachsens CDU-Landeschef Kretschmer kritisiert dies als Versuch, Rot-Rot in den Ländern zu etablieren. Die Linke kontert, Kretschmer sei ein schlechter Verlierer.