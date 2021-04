100 bis 200 neue Infektionen jeden Tag reichen laut Kretschmer aus, um die Intensivstationen in kurzer Zeit wieder zu überlasten. "Im Vogtland kann man das alles beobachten. Diese Region ist Sachsen und Deutschland 3 bis 4 Wochen in der Entwicklung voraus", so der Ministerpräsident weiter. Es sei wichtig, dass die Krankenhäuser nicht wieder vor einer "so furchtbaren Situationen wie zu Weihnachten" stehen.