Das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess und ich weiß auch nicht, ob der jemals abgeschlossen sein wird. Ich habe 2012 angefangen umzudenken, als ich das erste Mal in Kabul war und ich habe eine Menge verändert bis heute. Aber natürlich gibt es auch bei mir Tage, an denen ich denke: Jetzt ist es wirklich schlimm, die Welt war noch nie so schlecht wie jetzt.



Das letzte Mal war das bei mir im Herbst der Fall, als die Taliban die Regierung gestürzt haben und so viele Menschen, die ich kenne und liebe, plötzlich in dieser Situation feststeckten. Damals war ich wirklich verzweifelt. Und gerade dann hat es mir geholfen, mich zu fragen: Okay, was kannst du jetzt tun, um diese Situation, wenigstens ein bisschen zu verändern? Es geht darum, handlungsfähig zu werden.