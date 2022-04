Auf dieser Seite:

Zunehmend mehr Menschen suchen Beratung zur Kriegsdienstverweigerung. Das erklärte Michael Zimmermann, Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Demnach haben sich in den vergangenen Wochen die Anfragen bei der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden gehäuft. "Seit Beginn des Krieges fragen immer mehr Reservisten und auch ungediente Jugendliche, wie sie einen möglichen Dienst an der Waffe verweigern können", sagte Zimmermann. Normalerweise kämen nur vereinzelte Nachfragen pro Monat von Bundeswehrsoldaten, die in Gewissenskonflikte geraten seien. Mittlerweile erreichten die Arbeitsgemeinschaft bis zu zehn Anfragen am Tag.

Was ist, wenn die Bundeswehr in den Krieg hineingezogen wird?

"Die Frage: 'Was ist, wenn die Bundeswehr in den Krieg hineingezogen wird?' beschäftigt immer mehr Menschen", erklärt Zimmermann. "Sie erkundigen sich, was sie tun müssen, um ihr Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung einzufordern." Allerdings könne derzeit noch nicht genau gesagt werden, ob es sich um eine grundsätzliche Tendenz handelt.

Die Beratung der Arbeitsgemeinschaft setze sich einerseits aus einem fachlich-juristischen Teil zusammen - nach Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes darf niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Andererseits setze sich die Hilfestellung auch aus einer Lebensberatung zusammen, die auf die individuellen Umstände und auch Gewissenskonflikte des Einzelnen eingeht. Laut Zimmermann sind etwa ein Drittel der Anfragenden Jugendliche.

Landeskirche und Diakonie drängen auf abgestimmtes Handeln

Angesichts der großen Zahl Geflüchteter aus der Ukraine drängen die Evangelisch-Lutherische Landeskirche und die Diakonie Sachsen zudem auf ein abgestimmtes, koordiniertes Handeln zwischen kirchlichen Einrichtungen und staatlichen Strukturen. "Wir erleben eine akute, sehr dynamische Fluchtsituation, die Hilfsbereitschaft in den Kirchgemeinden ist riesig", sagte der Ausländerbeauftragte der Landeskirche, Albrecht Engelmann. Allein bei der Fachstelle für Migration und Flüchtlinge seien mehr als 1.000 Personen als Ehrenamtliche gelistet. Ein abgestimmter Austausch sei aber jetzt unabdingbar, da "nicht alle alles machen können“. Engelmann erklärte: "Die Kirche ist gut bei niedrigschwelligen Angeboten sowie bei der Begleitung, Begegnung und bei der Vermittlung geflüchteter Menschen in professionelle Strukturen."

Ehrenamtliche haben Erst- und Nothilfe übernommen

"Die Ehrenamtlichen haben zu Beginn der Flüchtlingsbewegung die Erst- und Nothilfe übernommen", sagte Kerstin Böttger, Referentin für Migration bei der Diakonie Sachsen. Jetzt müsse diese Hilfe in hauptamtliche Strukturen überführt werden. Bei der Diakonie werde bereits daran gearbeitet. "In den vergangenen Jahren haben wir einen unglaublichen Zulauf erfahren von Unionsbürgern, zuletzt von afghanischen Ortskräften und jetzt von ukrainischen Kriegsflüchtlingen", sagte Böttger. Es brauche daher unbedingt einen Ausbau der Strukturen sowie eine Unterstützung des Bundes und des Freistaates.

25.000 Geflüchtete aus Ukraine in Sachsen

Seit Beginn des Krieges sind laut der Evangelischen Landeskirche in Sachsen (EVLKS) etwa 25.000 Geflüchtete aus der Ukraine nach Sachsen gekommen. "Wie viele davon in kirchlicher Obhut sind, lässt sich aktuell nicht sagen", erklärte Tabea Köbsch, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Koordination der EVLKS. Die Kirche arbeite derzeit intensiv mit anderen Initiativen und kommunalen Strukturen zusammen. Man sei bereits dabei, ein Netzwerk für Seelsorge zu schaffen. Zudem bedürfe es Begegnungsräume für die Geflüchteten sowie Schul- und Kita-Integration. Dem Evangelischen Kreuzgymnasium beispielsweise sei es gelungen, "in kürzester Zeit" 27 Kinder-und Jugendliche aufzunehmen.