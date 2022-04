Die Tiernothilfe Leipzig schlägt Alarm. Weil Geflüchtete aus der Ukraine ihre Tiere nicht mit in die Flüchtlingsunterkunft nehmen dürfen, hat der Verein gegenwärtig alle Hände voll zu tun. "Die Tierheime sind überlastet, so dass die Veterinärämter nicht mehr wissen, wohin sie die Tiere verteilen sollen. An dieser Stelle sind wir ins Spiel gekommen. Allerdings gelangen wir auch so langsam an unsere Grenzen", sagt die Vorsitzende der Tiernothilfe Leipzig, Katrin Thiemicke. Man finanziere bereits 50 Tiere, die privat untergebracht seien. Diese Pflegestellen, wo die Tiere auch die vorgeschriebene 21-tägige Tollwut-Quarantäne absolvierten, gebe es aber nicht unendlich.