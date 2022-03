Ankunftszentrum in Dresden ab Dienstag startklar

Ähnlich wie in Leipzig soll es ab Dienstag auch in Dresden einen festen Anlaufpunkt für die Geflüchteten geben. Nach Informationen der Stadt wird dann auf der Dresdner Messe ein Ankunftszentrum öffnen. Es soll an einem Ort verschiedene Ämter, Ansprechpartner und Hilfsangebote bündeln. Unter anderem können sich die Menschen registrieren lassen, einen Gesundheitscheck machen und voraussichtlich auch Sozialleistungen beantragen.

In Dresden haben am Donnerstag die ersten Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine ihre Arbeit aufgenommen. In der Turnhalle des Gymnasiums Bürgerwiese wurden 60 Menschen untergebracht, die mit dem Zug ankamen. Weitere drei Turnhallen stehen laut Stadt zur Verfügung. Insgesamt gibt es in den Notunterkünften aktuell eine Kapazität von 500 Plätzen. Allerdings mangele es an Feldbetten, da diese derzeit in ganz Deutschland gefragt sind, teilte die Stadtverwaltung mit.

335 Hotelbetten in Landeshauptstadt reserviert

Am Freitag sollten 400 Geflüchtete aus der sächsischen Erstaufnahmerichtung in Leipzig eintreffen, tatsächlich kamen nach Angaben der Stadt 312 in Dresden an. Da diese angemeldet waren, konnten sie schon in Hotels und angemieteten Wohnungen untergebracht werden. 45 Geflüchtete befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits dort. Insgesamt hat Dresden 335 Hotelbetten reserviert.

Bildrechte: dpa Die Verteilung der Flüchtlinge auf Landkreise und Kommunen muss organisiert werden. Darüber hinaus kommt es darauf an, dass wir die Dinge so organisieren, dass auch die anderen Bundesländer Flüchtlinge erhalten und vor allem auch die anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Roland Wöller sächsischer Innenminister

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte, dass es bei den Kapazitäten derzeit im Freistaat noch einen Puffer gebe. Allerdings liefe dieser auch voll. "Deshalb muss am Montag die Verteilung der Flüchtlinge auf Landkreise und Kommunen organisiert werden. Darüber hinaus kommt es darauf an, dass wir die Dinge so organisieren, dass auch die anderen Bundesländer Flüchtlinge erhalten und vor allem auch die anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union." Diese Aspekte habe man mit der Bundesregierung bereits besprochen, so Wöller.

Kretschmer fordert finanzielle Hilfe vom Bund