Krieg in der Ukraine Sachsen erwartet tausende Flüchtlinge

Knapp 1.500 Menschen aus der Ukraine sind aktuell in Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen angekommen. Darüber informierte Innenminister Roland Wöller (CDU) auf einer Pressekonferenz. Allein in der Nacht zum Montag seien sechs Busse mit etwa fünfhundert ukrainischen Geflüchteten in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig gelandet. "Dabei handelt es sich ausschließlich um Frauen, Kinder und ältere Menschen ab 60 Jahren. Sie sind alle in einem sehr traumatisierten Zustand", erklärte Wöller. Vier Busse mit Geflüchteten habe Sachsen aus Berlin übernommen.