Da sowohl der russische als auch der chinesische Impfstoff in Europa und konkret in Deutschland nicht zugelassen sind, verfügen die mit diesen Vakzinen geimpften Geflüchteten rein formal über keinen Impfstatus. Damit bleiben ihnen Zugänge zu Institutionen und Angeboten, die eine 3G-Regel verlangen, verwehrt. Laut DRK-Sprecher Kranich ist direkt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig-Mockau jetzt eine mobiles Impfteam mit ehrenamtlichen Helfern vor Ort. Dort eintreffende Geflüchtete könnten somit direkt versorgt werden.

In der Erstaufnahmeeinrichtung für ukrainische Geflüchtete in Leipzig Mockau gibt es ein mobiles Impfteam für Corona-Impfungen. Bildrechte: dpa