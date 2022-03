Gleichzeitig sei die Ukraine für Russland immer gefährlicher geworden, gerade weil das Land sich auf einem guten demokratischen Weg befunden habe. Und auch durch die engen verwandtschaftlichen Verbindungen zwischen Russen und Ukrainern hätte sich das auch zunehmend in Russland herumgesprochen. Georg Milbradt hat deshalb die drohende Eskalation der Situation kommen sehen, doch in Deutschland fand er mit seinen Befürchtungen kaum Gehör. Auch nicht bei der Wahl des Bundespräsidenten, bei der er als Wahlmann dabei war:

Bis zuletzt hat der Westen auf Verhandlungen, auf Diplomatie gesetzt. Das sei naiv gewesen, ist Georg Milbradt überzeugt. Jetzt appelliert er dennoch an Politiker, Worte zu nutzen. Im Konkreten an die sächsischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, deren Städte Partnerschaften mit russischen Städten haben. Man sollte diese Kanäle nutzen, um in Russland zu verbreiten, was in der Ukraine passiert. "Man merkt ja, dass Putin verzweifelt versucht, die Wahrheit über diesen Krieg nicht auf das russische Kernland überschlagen zu lassen", so Milbradt.