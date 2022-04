Die steigenden Energiekosten machen manchen Städten und Kreisen in Sachsen zu schaffen. Der Landkreis Zwickau etwa geht davon aus, dass allein für die Dienstfahrzeuge in diesem Jahr Kraftstoffkosten von 528.000 Euro anfallen - im Vergleich zu 2018 entspricht das einer Steigerung von knapp 47 Prozent.

Dem Landratsamt in Zwickau zufolge schwanken die Energiepreise so sehr, dass seriöse Prognosen nur schwer möglich sind. Zurzeit geht der Kreis davon aus, dass für Strom und Wärme in diesem Jahr 400.000 Euro mehr fällig werden könnten als ursprünglich veranschlagt. Die Gesamtkosten lägen demnach bei 2 Millionen Euro. Dennoch rechnet das Amt nicht mit einem Haushaltsloch. Es sei davon auszugehen, dass die Mehrausgaben ausgeglichen werden könnten.