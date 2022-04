Wenn man in die Geschichte schaut, gibt es durchaus auch positive Beispiele für Aufrüstung. Der Nato-Doppelbeschluss, die Nachrüstung der Mittelstreckenwaffen in Europa, war ja in den 1980er-Jahren sehr umstritten. Rückblickend hat sich aber gezeigt, dass es richtig war, aus dieser Position der Stärke heraus mit der damaligen Sowjetunion zu verhandeln. Lassen sich daraus Lehren für die Gegenwart ziehen?

Aus meiner Sicht ist es gut, dass die Regierung damals Kurs gehalten hat, weil es das einzige Mittel ist, um autokratischen Regimen zu begegnen. Die Sowjetunion hat die Raketen zwar am Ende nicht abgezogen, ist aber durch die Nachrüstung in eine Rüstungsspirale gekommen, die sie sich wirtschaftlich nicht leisten konnte, und wodurch sie letztendlich auch zusammengebrochen ist.

Plakat gegen den NATO Doppelbeschluss aus dem Jahr 1985 vor einem zerstörten Haus in der Fehrbelliner Strasse in Ost-Berlin.

Plakat gegen den NATO Doppelbeschluss aus dem Jahr 1985 vor einem zerstörten Haus in der Fehrbelliner Strasse in Ost-Berlin.

Plakat gegen den NATO Doppelbeschluss aus dem Jahr 1985 vor einem zerstörten Haus in der Fehrbelliner Strasse in Ost-Berlin. Bildrechte: imago/Frank Sorge

Nein, grundsätzlich ist das nichts Neues. Ich würde sogar sagen, die SPD schwankt seit dem Kaiserreich in Fragen der Sicherheitspolitik zwischen einer Pro- und Contrahaltung hin und her. Diese Zerrissenheit zwischen einer staatstragenden Partei und einem pazifistischen Flügel zieht sich durch die ganze Geschichte der Bundesrepublik - von der Wiederbewaffnung in den 1950er-Jahren über den Nato-Doppelbeschluss bis hin in die Gegenwart.