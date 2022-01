Vor genau 30 Jahren hat das Ermittler-Team Bruno Ehrlicher (Peter Sodann) und M. Kain (Bernd Michael Lade) seine Arbeit in der Tatort-Reihe aufgenommen. Die Kriminalbeamten waren die ersten, die für die Fernsehreihe in Ostdeutschland ermittelten. Am 19. Januar 1992 begann mit "Ein Fall für Ehrlicher" die Arbeit des Erfolgs-Duos in Dresden. Diesen ersten Fall des brummigen Ehrlicher und unkonventionellen Kains verfolgten 12,19 Millionen Zuschauer im Ersten - ein Marktanteil von mehr als 35 Prozent.

Die Arbeit führte das Ermittler-Team auch nach Weimar, Polen und in Tschechiens Hauptstadt Prag. Jeweils zehn Millionen Fans waren dabei, als die beiden ostdeutschen Ermittler in amüsanter Teamarbeit mit den Kölner Kriminalhauptkommissaren Max Ballauf und Alfred Schenk Fälle in Sachsen und am Rhein lösten ("Quartett in Leipzig" und "Rückspiel").