Innocent Töpper: Während meiner Ausbildung zum Rettungsassistenten hat uns ein Pfarrer das Thema vorgestellt. Mich hat von Anfang an sehr begeistert, dass es diese Hilfeleistungssysteme und engagierte Menschen gibt. In Sachsen hatten sich da nach der Elbeflut 2002 einige Teams gegründet.

Ich möchte auf keinen Fall, dass Menschen in Akutsituationen, also in belastenden Situation, allein gelassen werden. Im Rettungsdienst erlebt man Situationen, wo sich alles um den Verletzten dreht und unter Umständen Angehörige daneben stehen, aber niemand sich um sie kümmert. Doch einer Situation hilflos ausgesetzt zu sein, bedeutet ebenfalls Leid. Mich motiviert, diese Menschen aufzufangen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Das ist einfach ganz nah am Leben dran und an ganz existenziellen Fragen.