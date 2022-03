Verschiedene Ämter in Krisenstab vertreten

Im Stab seien alle relevanten Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung vertreten. Man arbeite an vielen Stellen der Verwaltung mit Hochdruck, um die ankommenden Menschen gut zu versorgen und unterzubringen, sagte Bürgermeister Detlef Sittel (CDU). "Der Stab arbeitet eng mit den Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Initiativen zusammen. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf eine so breite Welle der Hilfsbereitschaft aufbauen können", so Sittel.

400 Geflüchtete sollen Dresden am Freitag erreichen

Die Stadt will nach eigenen Angaben eine Infrastruktur etablieren, um die Geflüchteten registrieren und mit Erstinformationen versorgen zu können. Dieses Ankunftszentrum soll am Montag den Betrieb aufnehmen. Dirk Hilbert appellierte in dieser Situation an Land und Bund, damit diese die Städte bei ihrer Aufgabe finanziell unterstützen. "Die Städte und Gemeinden tragen in dieser Situation die Hauptlast“, sagte Hilbert.

Dresden habe bisher 45 Geflüchtete in Hotels und Wohnungen untergebracht, hieß es aus der Verwaltung. Am Freitag würden etwa 400 Menschen aus der sächsischen Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig erwartet. Zudem seien aktuell 335 Hotelbetten reserviert.

Notunterkunft in Turnhalle von Gymnasium Bürgerwiese

Auch die Dresdner Erstaufnahmeeinrichtungen in der Bremer Straße, in der Stauffenbergallee und im Hammerweg stünden zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglichten Privatleute kurzfristige Unterbringungen. Als Notunterkunft stehe seit Donnerstag die Turnhalle des Gymnasiums Bürgerwiese bereit. Bei Bedarf könnten weitere drei Turnhallen genutzt werden.