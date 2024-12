Bildrechte: imago images/Shotshop

Frühkindliche Bildung Kritik an geplanter Vorschulpflicht in Sachsen

27. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Heute wird versucht, das Thema frühkindliche Bildung immer mehr in den Mittelpunkt zu rücken, um den Start in die Schule für die Kinder so einfach wie möglich zu machen. Schwierig wird es für die, die nicht in den Kindergarten gehen. Wäre hier die Vorschulpflicht, die die neue Koalition in Sachsen ab 2028 umsetzen will, der richtige Weg?