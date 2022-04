Was sind ökologische Vorrangflächen? Wer als Landwirt Direktzahlungen aus der Agrarförderung der EU erhalten will, muss in der Regel fünf Prozent seiner Ackerflächen als ökologische Vorrangfläche bereitstellen.



Das können neben Brachflächen unter anderem auch Feldrandstreifen oder Aufforstungsflächen sein. Auf den Flächen müssen bestimmte Bewirtschaftungsregeln eingehalten werden. So dürfen zum Beispiel keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.