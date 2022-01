Parteien kritisieren die von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer angestrebten Corona-Lockerungen. Trotz der zunehmenden Ausbreitung der sehr ansteckenden Omikronvariante hatte der CDU-Politiker am Donnerstag Öffnungen im Kultur- und Freizeitbereich sowie im Skibetrieb angekündigt. Des Weiteren wird eine 2G-Plus-Regelung in Hotels und Gaststätten diskutiert. Kretschmers Vorstoß sorgt für Irritationen und Verwunderung, auch bei den in Sachsen mitregierenden Grünen.

Grüne sehen brisante Lage

Angesichts der auf Sachsen möglicherweise zurollenden Omikronwelle befinde man sich in einer sehr brisanten Lage, erklärte Christin Furtenbacher vom Landesvorstand der Grünen. Auch wegen der niedrigen Impfquote im Freistaat müsse man mit Bedacht vorgehen. Hier sei Kretschmer mit seinen Vorstellungen zum wiederholten Male vorgeprescht. Furtenbacher sagte im Interview mit MDR SACHSEN, man erwarte als Koalitionspartner, dass zunächst eine Abwägung innerhalb der Koalition stattfindet, bevor man mit entsprechenden Aussagen an die Öffentlichkeit geht. "Diese Art zu kommunizieren ist nicht förderlich für die Stärkung des Vertrauens der sächsischen Bevölkerung in die Corona-Politik", so die Politikerin.

Mit seinem unabgesprochenen Agieren schwächt Michael Kretschmer zudem das Vertrauen in die Zusammenarbeit in der Koalition. Die Corona-Pandemie verlangt besonnenes Abwägen und geschlossenes Handeln. Christin Furtenbacher im Landesvorstand der Bündnis90/Die Grünen

Linke kritisieren pauschale Lockerung

"Würfelt der Ministerpräsident seine Pandemiepolitik täglich neu aus?", so die provokante Frage von Sachsens Linken. Es sei einerseits richtig, Fehler in den Regelungen zu beheben, jedoch "ist es ohne Sinn und Verstand, in der Delta-Welle die Schutzmaßnahmen zu erhöhen und dann unmittelbar vor der Omikronwelle pauschal Lockerungen anzukündigen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Linken-Politiker Rico Gebhardt, Susanne Schaper und Stefan Hartmann.

AfD gegen 2G-Plus-Regel