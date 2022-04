Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) scharf für dessen Russland-Kurs kritisiert. Melnyk schrieb auf Twitter, Kretschmer wolle keine Panzer an die Ukraine liefern und ein Gasembargo verhindern. Stattdessen wolle er weiter mit seinem "Kumpelchen Putin kuscheln". Außerdem heißt es in dem Tweet: "Ihre unverschämte Anbiederung an diesen Kriegsverbrecher bleibt eine ewige Schande." Melnyk spielt dabei offenbar auch auf die Russland-Reise des sächsischen Ministerpräsidenten vor einem Jahr an, bei der Kretschmer mit Präsident Putin telefoniert hatte. Er hatte zudem immer wieder Verständnis für die russische Politik geäußert und wollte die Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim abschaffen.