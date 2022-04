Ähnlich äußerte sich der Chef der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, Hagen Husgen. "Wir sind verärgert darüber, wie es in der Polizei läuft, was die Personalentscheidungen angeht", sagte er. "Das nimmt in letzter Zeit überhand. Das ist ein Beigeschmack nach dem anderen." Die Gewerkschaften würden bei den Personalentscheidungen nicht einbezogen und würden alles aus der Presse erfahren. "Man muss sich fragen, ob der Innenminister noch an der richtigen Stelle sitzt. Aus unserer Sicht ist das nicht mehr der Fall", so Husgen.