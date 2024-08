Auch die Verwaltung des Johannesfriedhofs hat sich um die alternativen Programme vom Bund vergeblich beworben. Die Denkmalförderung aus dem eingestellten Programm war einmalig und ist nicht zu ersetzen, meint man auch hier: "Wir scheitern immer an den Eigenmitteln, um bei anderen Programmen überhaupt mitspielen zu können. In diesem Programm war es eine extrem tolle Förderquote. Die gibt es in keinem anderen", so Teichmann.