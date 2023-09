An beide Menschen soll im Capa-Haus nun erinnert werden: Bilder, Tafeln, Fotoarbeiten sind zu sehen und erzählen etwas über den Beruf und die Menschen hinter der Kamera. 70.000 Negative hat Robert Capa hinterlassen, darunter Werke von ikonischer Bedeutung. Es sind Bilder, die heute wie ein Signet in den Geschichtsbüchern zu finden sind, die zu Filmvorlagen wurden und einzigartigen Dokumente der Geschichte sind.

Künftig soll das Haus, das durch eine bürgerschaftliche Initiative gerettet wurde, ein Begegnungsort sein. Ausstellungen, Gespräche, politische Bildung, Vereinsarbeit – für all das sei man offen und werde den Ort entsprechend entwickeln, so Anselm Hartinger vom Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig. "Ich bin auch sehr froh, dass die Stadt sich dazu bekannt hat, die Mittel zur Verfügung gestellt hat", so Hartinger. "Es ist Teil des Konzeptes der Erinnerungskultur, das wir jetzt in Leipzig haben, was sich bewähren wird, mit Vereinen und Partnern."