An der Universitätsbibliothek Leipzig haben Forscher Fragmente einer mittelalterlichen Handschrift mit einem Text des Mystikers Meister Eckhart gefunden. Nach Angaben der Bibliothek handelt es sich bei den beiden schmalen Pergamentstreifen um Reste der ältesten bekannten derartigen Handschrift. Sie seien als Buchbindematerial wiederverwendet und so überliefert worden.

Der Theologe Meister Eckhart lebte von etwa 1260 bis 1328. Das Manuskript entstand den Angaben zufolge um 1300 in Thüringen, als Eckhart am Dominikanerkloster in Erfurt gewirkt habe. Das lasse sich anhand der Schriftmerkmale feststellen, so die Universitätsbibliothek Leipzig. Die Schrift stamme aus einer professionellen Schreiberhand. Der Verfasser könne aber nicht zugeordnet werden. Möglicherweise handle es sich um eine Person aus dem Umfeld Eckharts.