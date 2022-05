Extremismus Analyse: Rechtsextreme Einflüsse in Sachsen schleichen sich in Alltag ein

In der kostenlosen Broschüre "Sachsen rechts unten" analysiert der Verein Kulturbüro Sachsen in diesem Jahr, wie rechtsextreme Themen in der Bevölkerung verfangen und sich in den Alltag einschleichen. Diese "Normalisierungseffekte" werden beispielhaft an Corona-Protesten, Rechtsrock-Konzerten und Alltagsrassismus beleuchtet.