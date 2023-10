Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat die Schulleiterinnen und Schulleiter im Freistaat dazu aufgerufen, gegen Antisemitismus an Schulen vorzugehen und Solidarität mit Israel zu zeigen. In einem Brief an die sächsischen Schulen schrieb Piwarz, der terroristische Angriff der Hamas und der Konflikt im Nahen Osten müssten auch Thema an den Schulen sein.

Auch an sächsischen Schulen soll der Angriff der Hamas auf Israel Thema sein. Kultusminister Piwarz rief zur Solidarität auf und forderte ein entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus. (Symbolbild) Bildrechte: dpa