Rund 80 Prozent aller Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft sind nach Einschätzung ihres Branchenverbandes in Sachsen negativ von der Corona-Krise betroffen. Als Beleg nannte Christian Rost von der Initiative "Kreatives Sachsen" Umsatzeinbußen, Auftragsrückgänge bis hin zu Totalausfällen. Auch das Kunsthandwerk habe durch den Wegfall von Märkten und Messen sowie mit Schließung des Einzelhandels Rückgänge zu verzeichnen. Mit einem Digitalisierungsschub versuchen innovative Kunsthandwerker, ihre Waren weiter anzubieten und zugleich präsent zu bleiben. Dazu würden auch die Europäischen Tage des Kunsthandwerks und die Werkschau in Chemnitz beitragen.

Digitalpräsentation ersetzt das Live-Erlebnis

Bei den Tagen des Kunsthandwerks öffnen bis Sonntag mehr als 200 Kunsthandwerker in Sachsen ihre Ateliers und Werkstätten. Anfassen, die Materialien riechen und spüren, die Verarbeitung und die Funktion prüfen oder das Kunstwerk der Begierde in den Hand nehmen - all das ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.



So müssen digitale Auftritte auf Youtube, Instagram, Facebook und Webseite die realen Atelierbesuche ersetzen. Eine "Werkschau - Made in Sachsen" begleitet die Präsentation bis Anfang Mai in Chemnitz. Aktuell kann nur der Katalog online eingesehen werden. Die Veranstalter hoffen darauf, die Ausstellung ab 14. April auch für Besucher öffnen zu können. Mit negativem Corona-Test und medizinischem Masken sollen Interessenten dann Zutritt erhalten.

Alte Handwerkskunst neu entdecken

Björn Köhler gilt als Vorreiter im Erzgebirge, wenn es um traditionelle Holzkunst in neuem Gewand geht. Bildrechte: Björn Köhler Allerdings können sich nicht alle Kunsthandwerker so einfach online präsentieren, wie dies im Jahr 2021 zu erwarten wäre. Viele Betriebe in der Oberlausitz haben bespielsweise mit dem virtuellen Auftritt noch ihre Probleme, weil die Internetverbindung einfach zu langsam ist. Aber mit "Click und Meet" eröffnen sich dennoch kurzfristig Möglichkeiten, einzelne Betriebe und Werkstätten mit Anmeldung persönlich zu besuchen.

"Viele Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker bieten spannende Einblicke in ihr Handwerk: Holzbildhauer, Keramiker, Täschner, Goldschmiede, Muldenhauer, Gürtler, Tuchdrucker oder Modisten. Die Vielfalt sächsischer Manufakturen und Handwerksbetriebe zeigt sich an der großen Bandbreite der Teilnehmer", hieß es von den Organisatoren.



Zugleich stelle die Branche neben ihren Werken und Produkten auch Berufsperspektiven vor, die das Kunsthandwerk biete, heiß es aus dem sächsishcen Wirtschaftsministerium.

Ich wünsche mir, dass die Kunsthandwerkstage gerade jetzt und in diesem Sinne auch ein Zeichen des Zusammenhalts setzen können. Martin Dulig Sächsischer Wirtschaftsminister

21 Länder Europas dabei

Die Aktionstage finden jedes Jahr Anfang April in 21 europäischen Ländern statt. Ihr Ursprung liegt in Frankreich. In Deutschland stehen sie unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.