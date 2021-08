Nach dem Tod des CDU-Politikers Kurt Biedenkopf hat die Staatskanzlei Dresden am Sonnabend Kondolenzbücher ausgelegt. Den Angaben zufolge wird sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Nachmittag in eines der Kondolenzbücher in der Kuppelhalle der Staatskanzlei eingetragen.

Bürgerinnen und Bürger können ab Montag und bis zum 27. August ihre Anteilnahme und Trauer in einem der Bücher bekunden. Auch in der Vertretung des Freistaates beim Bund in Berlin können sich Menschen in ein Kondolenzbuch eintragen. Beileidsschreiben können zudem an die Staatskanzlei adressiert werden, deren Mitarbeiter kümmern sich dann um die Weiterleitung an die Familie.