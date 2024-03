Betrachtet man den Anteil der Betroffenen im Ländervergleich, liegt Sachsen leicht über dem Durchschnitt: Es gibt im Freistaat demnach mehr Betroffene von Lärm an Straßen als im Bundesdurchschnitt. Bei Lärm an Schienen wurden knapp weniger Betroffene als im deutschlandweiten Vergleich gezählt. In Sachsen-Anhalt sind weniger Menschen von Lärm betroffen als in Sachsen. In Thüringen sind je 100 Einwohner besonders wenige Menschen von Schienen- und Straßenlärm betroffen.