Woher kommt das Saatgut für Millionen Bäumchen? Rund ein Drittel der im Staatswald gepflanzten Bäume werden in den drei landeseigenen Forstbaumschulen von Sachsenforst herangezogen: in Graupa bei Pirna, Heinzebank bei Marienberg und Kretscham bei Oberwiesenthal.



Zwei Drittel der Forstpflanzen stammen aus privaten Forstbaumschulen.



Das verwendete Saatgut wird vornehmlich aus dem Staatswald gewonnen und in einer eigenen Darre in Flöha aufbereitet oder aus geeigneten Regionen bezogen.



Das Forstvermehrungsgutgesetz schreibt vor, welche Herkunft und Qualitätsmerkmale Saatgut haben muss, das in den Handel kommt.



Quelle: Staatsbetrieb Sachsenforst