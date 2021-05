Um die ärztliche Versorgung im ländlichen Bereich zu sichern, will Sachsen eine "Landarztquote" einführen. Das entsprechende Gesetz werde zur Abstimmung in den Landtag eingebracht, sagte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch in Dresden nach einer Einigung des Kabinetts. Darin ist im Freistaat künftig ein Sonderkontingent von jährlich bis zu 50 Studienplätzen für Humanmedizin vorgesehen. 2019 hatte es schon einmal einen ähnlichen Vorstoß der damaligen Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) gegeben. Dieser scheiterte jedoch bereits im Kabinett.