Die Landesdirektion Sachsen hat nach eigenen Angaben ein wichtiges Etappenziel erreicht: Mehr als 200.000 Anträge auf Corona-Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz sind mittlerweile bearbeitet. Damit seien fast 70 Prozent des derzeitigen Antragsvolumens bewältigt und rund 155 Millionen Euro an die Antragsteller ausgezahlt – üblicherweise an Unternehmen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

"Auch die übrigen Anträge sollen so schnell wie möglich bearbeitet werden", sagte Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen. "In den Hochphasen der Antragstellung, insbesondere zu Beginn der Jahre 2021 und 2022, gingen täglich weit über 1.000 Entschädigungsanträge in unserem Haus ein, heute sind es zwar deutlich weniger, aber im Durchschnitt immer noch 275", so Kraushaar weiter.