Andreas Fritsch wird neuer Direktor des MDR Landesfunkhauses Sachsen. Der Journalist und Redaktionsleiter übernimmt das Amt im Oktober von Sandro Viroli, der in den Ruhestand wechselt. Der Rundfunkrat hat die Personalie am Montag mit großer Mehrheit bestätigt.

Fritsch, Jahrgang 1970, wurde in Radebeul geboren. Nach Volontariat beim MDR begann er 1995 als Reporter und Moderator beim MDR. Zuschauer kennen den Journalisten unter anderem vom MDR SACHSENSPIEGEL sowie von den Nachmittagsformaten "MDR um 4"/"Hier ab 4" und "MDR um 2". Später verantwortete er die Sendungen als Redaktionsleiter und Chef vom Dienst. In dieser Zeit entwickelte und etablierte er die Marke "MDR-Frühlingserwachen".



Seit 2020 "steuert" der Journalist als Redaktionsleiter Talk & Journalistische Unterhaltung unter anderem das "Riverboat". Zu seinem Verantwortungsbereich gehören auch beliebte Sendungen wie "Mach dich ran", "Sagenhaft" und "Damals war's".



Andreas Fritsch lebt in Leipzig.