Sachsen stellt zur Bewältigung der Energiekrise 200 Millionen Euro für Härtefälle bereit. Darauf habe sich die Koalition aus CDU, Grünen und SPD am Mittwoch verständigt, teilten die Koalitionspartner in Dresden mit. Zudem beteilige sich der Freistaat mit insgesamt rund zwei Milliarden Euro an den Entlastungspaketen des Bundes.