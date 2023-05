Auch der Landrat des Landkreises Görlitz, Stephan Meyer, bestätigte dem MDR, dass die Gespräche fortgeführt würden. Erst im April hatte Kretschmer den Städten und Gemeinden finanzielle Unterstützung in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Das Geld ist vor allem für die Bewältigung steigender Energie- und Sozialkosten sowie für die Kosten zur Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten vorgesehen.

Nach Angaben der Sächsischen Zeitung hatte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) den Kommunen nur 47 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Dieser Betrag war vom Bund als Hilfe für die gestiegenen Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern in Sachsen zugesagt. Der Präsident des sächsischen Landkreistages, Henry Graichen, hatte bereits vor den Verhandlungen gewarnt, dass die Kommunen durch die höhere Belastung in den kommenden beiden Jahren etwa 400 Millionen Euro benötigen würden.