Energiekrise Sachsens Linke kritisiert 200-Millionen-Fonds für Härtefälle

Der Fraktionschef der Linken im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, hat am Donnerstag den Haushaltsentwurf der Regierungskoalition als Enttäuschung bezeichnet. Es werde kein Sondervermögen geben, um den Freistaat in der aktuellen Krise handlungsfähig zu machen. Stattdessen verkaufe die Koalition die sowieso fällige Landesbeteiligung an den Bundesmaßnahmen als Erfolg und lege "ein paar Peanuts" obendrauf, kritisiert Gebhardt.