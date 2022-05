Das derzeitige Vergabegesetz erlaubt es dem Freistaat Sachsen Unternehmen zu beauftragen, die keine Rücksicht auf Nachhaltigkeit, Löhne oder Arbeitsbedingungen nehmen.

Das soll sich ändern: Im Sommer will die Landesregierung das Gesetz erneuern.

Noch ist aber unklar, ob die Neuerung nur für Landesverwaltung oder auch für die Kommunen gelten soll.

So kann es nicht weitergehen, meint Willy Vetter. Der Dresdner ist Co-Geschäftsführer von "Sachsen kauft fair", einem Bündnis aus Gewerkschaften, Umweltverbänden und Kirchen. Zurzeit sei es so: Wenn der Freistaat Sachsen etwas einkauft oder einen Auftrag vergibt, dann gewinne das billigste Angebot. Ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, Umwelt, Löhne und Arbeitsbedingungen: "Ein klassisches Beispiel sind Natursteine, Kopfsteinpflaster, Grabsteine, Gehwegplatten: Da werden sehr häufig vom größten Exporteur China Natursteine abgenommen, wo faktisch keine Rücksicht auf Umweltfaktoren oder Arbeitsschutz genommen wird. Und auch ein großer Exporteur ist Indien, wo Kinderarbeit eingesetzt wird. Da fragen wir uns, wo sind da die Werte, wie unser Steuergeld verwendet wird."

Das Vergabegesetz müsse entsprechend angepasst werden, fordert Willy Vetter. Dass die Landesregierung so lange braucht, um die Novellierung umzusetzen, sei eine Tragödie. Frustriert ist auch Markus Schlimbach, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. Er erhofft sich seit Jahren, dass Sachsen nur noch Aufträge an fair zahlende Unternehmen vergibt. "Wir drücken da schon seit Jahren, dass nicht mehr nur die Billigsten zum Zuge kommen, sondern dass auch die zum Zuge kommen, die ihre Beschäftigten ordentlich behandeln, die ordentliche Löhne zahlen."

Landesregierung will Vergabegesetz noch diesen Sommer erneuern

Sachsen ist neben Bayern und Sachsen-Anhalt das letzte Bundesland, das sein Vergabegesetz noch nicht erneuert hat. In diesem Sommer aber soll die Novellierung auf den Weg gebracht werden. Das erklärt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig MDR AKTUELL. Sein Ministerium arbeite zurzeit an einem Gesetzentwurf, der in den nächsten Wochen im Kabinett beschlossen und dann an den Landtag weitergereicht werden soll. Nach der Sommerpause, so Dulig, könne der Landtag über das Gesetz beraten und abstimmen.

Das neue Gesetz werde auch eine Lohn-Untergrenze für Firmen im Auftrag der öffentlichen Hand festlegen, einen sogenannten Vergabe-Mindestlohn, sagt Dulig. Er werde voraussichtlich bei zwölf Euro oder leicht darüber liegen, im Vergleich mit anderen Bundesländern ist das eher wenig. Doch wichtig sei auch: "Wir brauchen ein schlankes Vergabegesetz, was eben auch gute soziale und ökologische Kriterien mit berücksichtigt, aber auch ein einfaches Vergabegesetz, denn das soll auch unserer Teil der Entbürokratisierung sein, dass wir es einfacher machen wollen."