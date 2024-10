In der Finanzpolitik, die wohl neben dem Asylthema mit am meisten Raum bei den Gesprächen einnahm, deutet sich ein Umdenken an in der Brombeer-Konstellation. Die SPD will seit Langem einen Sachsenfonds, aus dem "Zukunftsinvestitionen" getätigt werden können. Deshalb forderte sie wiederholt, die Zuführung an den Generationenfonds zu verringern, mit dem der Freistaat die Pensionen der Beamten absichert. Damit könnte man einen Milliardenbetrag investieren, etwa in Infrastruktur.