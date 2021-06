In Leipzig und im Landkreis Nordsachsen werden ab Mittwoch weitere Corona-Einschränkungen gelockert. Sowohl in der Stadt als auch im Kreis ist der Schwellenwert 35 bei der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner 14 Tage in Folge stabil unterschritten. Laut der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung des Freistaats Sachsen sind damit Erleichterungen bei den Testpflichten vorgesehen.

Liegt der Wocheninzidenzwert bei Neuinfektionen an mehreren Tagen stabil unter 35 pro 100.000 Einwohnern, kann gelockert werden. Dann entfällt zum Beispiel die Testpflicht in der Gastronomie.

Im Vogtlandkreis gelten bereits seit Dienstag Lockerungen bei der Testpflicht. Diese entfällt unter anderem im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen und bei Friseuren. Auch in der Gastronomie müssen aufgrund der stabilen 7-Tage-Inzidenz keine Tests mehr vorgenommen werden. Ebenso in kulturellen Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken oder Galerien.



Die Stadt Dresden könnte in Sachen Lockerungen und Testpflicht in dieser Woche gleichziehen. Seit zwölf Tagen in Folge liegt die Landeshauptstadt stabil unter dem Schwellenwert 35.