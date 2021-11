Wegen der humanitären Situation an der Grenze von Belarus zu Polen hat die Linke im Sächsischen Landtag einen humanitären Korridor in die EU gefordert. Sichere Fluchtwege zu schaffen, sei wichtig für Flüchtlinge und für uns selbst, sagte die Sprecherin für Flüchtlings- und Migrationspolitik, Juliane Nagel, in einer aktuellen Debatte. "Wir haben Platz in Sachsen, in Deutschland und in der EU."