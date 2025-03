Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierten die Abgeordneten auch über mehr Investitionen in die Bildung. Die Grünen sehen viele Schulen in schlechtem Zustand und Schwierigkeiten bei der Digitalisierung. Lehrer müssten entlastet, die Schulsozialarbeit gestärkt und das Kita-Moratorium umgesetzt werden, forderte das BSW. Dessen bildungspolitischer Sprecher, Lars Wurzler, kritisierte zudem mangelnde Wertschätzung für Lehrer. Er kündigte in diesem Zusammenhang einen Preis für Lehrer an, den er aus eigener Tasche bezahlen will. Genaueres nannte Wurzler nicht. Ein solcher Preis helfe wenig, erwiderte sein Kollege von der CDU, Holger Gasse. Er verlangte in seiner Rede auch, dass es bei der Finanzierung der Bildung darum gehen müsse, bereitgestelltes Geld effektiv einzusetzen.