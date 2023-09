Ebbe in den Kassen von Landkreisen, Städten und Kommunen. Als Grund geben sie die stark gestiegenen Sozialausgaben und Asylkosten an. Anfang Juni hatten sich deshalb das sächsische Finanzministerium und die kommunalen Spitzenverbände auf eine weitere Hilfe in dreistelliger Millionenhöhe verständigt. Diese Einigung hat der Landtag jetzt auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Die Abgeordneten beschlossen mehrere Änderungen beim kommunalen Finanzausgleich.