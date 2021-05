Abgeordnetengesetz Das sächsische Abgeordnetengesetz gibt es seit 1991. Zuletzt geändert wurde es am 29. April 2015. Das Gesetz regelt unter anderem die Rechtsstellung der Abgeordneten des Landtags, Rechte und Pflichten von Angehörigen des öffentlichen Dienstes im Landtag sowie die Entschädigung der Abgeordneten und deren Versorgung. Im Gesetzestext wird für alle Mitglieder des Landtages eine monatliche Abgeordnetenentschädigung, auch Grundentschädigung bzw. Diät genannt, festgeschrieben. Diese beträgt aktuell 5.943 Euro und soll jedes Jahr an die Einkommensentwicklung in Sachsen angepasst werden. Zuletzt sind die Diäten im August 2019 kurz vor der Landtagswahl angepasst worden. Zusätzlich dazu haben alle Abgeordneten Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung. Hierzu zählt insbesondere die Kostenpauschale, die abhängig von der Entfernung des Hauptwohnsitzes zum Landtag ist. Sie beträgt aktuell zwischen 3.357 Euro und 4.389 Euro. Diese Pauschale wird jährlich zum ersten April 1. an die Lebenshaltungskosten im Freistaat angepasst.

Quelle: Sächsischer Landtag