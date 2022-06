Der Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU), sagte, mit dem Beschluss werde die Bauordnung an die Erfordernisse der Zeit und an zukunftsfähiges Bauen angepasst. Redner der Regierungsparteien lobten die schnelleren Genehmigungsverfahren und die Vereinfachungen für Bauwillige. Die Abstandsregelung für den Bau von Windrädern sei ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität und Unabhängigkeit von ausländischen Energielieferungen .

Die Klimabewegung "Fridays for Future“ in Dresden kritisierte das sächsische Vorgehen als "massiven Einschränkung des Ausbaus der erneuerbaren Energien". Die 1.000-Meter-Abstandsregel bei Windrädern halten die Klimaktivisten für "schlichtweg absurd". Schon jetzt sei Sachsen bei der Windenergie meilenweit entfernt von klimapolitisch sinnvollen und notwendigen Ansätzen.

Die Bundesregierung in Berlin plant unterdessen, den Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern ganz abzuschaffen, um den Anteil der Windenergie schneller zu erhöhen. Den Ländern soll zudem das Recht entzogen werden, eigenständig Mindestabstände festzulegen. Darüber will das Bundeskabinett in Berlin in der kommenden Woche beraten. Für bereits verabschiedete Regelungen soll es einen Bestandsschutz geben. Sachsen ist das vierte Bundesland, das nun einen solchen Mindestabstand festgelegt hat.