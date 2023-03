Nach hitziger Diskussion und einer halbstündigen Unterbrechung haben die Landtagsabgeordneten von CDU, Grünen und SPD einen Dringlichkeitsantrag der Linken abgelehnt. Damit wird sich Sachsen auch weiterhin nicht am Härtefallfonds des Bundes für ostdeutsche Rentner aus insgesamt 15 Berufsgruppen beteiligen. Die Frist für einen Beitritt endet am 31. März.

Wie schon in der Debatte Anfang Februar stand die CDU auf der Bremse. "Es bleibt dabei: Rentenrecht ist Bundesrecht", sagte Fraktionschef Christian Hartmann. Die Vorgängerregierung in Berlin unter Führung der Union habe einen Härtefallfonds im Umfang von einer Milliarde Euro vorgeschlagen. Die Ampel habe diesen Betrag dann halbiert und die Länder aufgefordert, sich zu beteiligen. Nun müsse man auf Bundesebene eine Lösung finden, erklärte Hartmann, nachdem sich die Fraktion 30 Minuten lang beraten hatte.

In der Debatte sprachen sich nicht nur Linke und AfD für eine Beteiligung Sachsens an dem Härtefallfonds aus. Das falle nicht unter das Rentenrecht, sagte Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. "Es handelt sich um die Möglichkeit der Wiedergutmachung eines Unrechts, was die Politik verursacht hat bei der Rentenüberleitung nach der Wiedervereinigung."