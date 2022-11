Die Koalition in Sachsen sieht ihren geplanten "Zuckertüten-Scheck" als ein Signal zur Entlastung in inflationsbedingt schwierigen Zeiten, heißt es von der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Friedel. Man habe in den Haushaltsverhandlungen dafür ein paar Millionen Euro "zusammengekratzt". Insgesamt sind es laut SPD-Fraktion je 4,5 Millionen Euro für die Jahre 2023 bis 2025. Finanziert werden soll damit ein Teil der Erstausstattung der Schulanfänger im Freistaat, zum Beispiel: Rucksack, Stifte, Schulmappe, Zirkel und Geodreieck.

Im kommenden Jahr könnten von den eingeplanten Landesmitteln rund 38.000 Schülerinnen und Schüler profitieren. Wie der "Zuckertüten-Scheck" im Detail umgesetzt werden soll, darum kümmere sich derzeit das SPD-geführte Sozialministerium, so Friedel. Nach Wunsch ihrer SPD-Fraktion sollten zum Beispiel Gutscheine explizit für Einzelhandelsgeschäfte an Eltern verteilt werden, um große Onlinehändler davon auszuschließen.

Die Opposition sieht die Maßnahme eher kritisch. "Strukturell Familien zu entlasten wäre sinnvoller. Wir sind für ein kostenloses Mittagessen in Kita und Schule und dafür, die Kita-Gebühren zu senken. Die Kindertagesbetreuung dürfe kein Luxusgut sein", sagt Susann Schaper, die für die Partei Die Linke im Landtag sitzt. Der Effekt solcher Einmalzahlungen hält sich für sie in Grenzen, gleichwohl seien 100 Euro pro Schulanfänger besser als nichts.

Der AfD-Landtagsabgeordnete André Wendt sieht den "Zuckertüten-Scheck" zwar als gute Maßnahme, aber auch nur als einen Tropfen auf den heißen Stein. In Zeiten steigender Energiekosten fordere seine Fraktion erhebliche Steuerentlastungen, so Wendt. Die AfD-Fraktion spricht sich mit Blick auf den künftigen Doppelhaushalt wie auch die Linkspartei für geringere Kita-Gebühren in Sachsen aus. Mittagessen in Kitas sollte kostenfrei sein, wie auch in Grund- und Förderschulen bis zur 4. Klasse.