Der regionalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ingo Flemming, sagte, seine Partei lehne den Gesetzentwurf in der aktuellen Form ab. Der Entwurf stelle eine Art Verbotsverordnung dar und schüre Ängste in der Bevölkerung. Zudem fehlten Fachkräfte und Wärmepumpen für das angestrebte Vorhaben. "Energiewende ja, aber mit Maß und Mitte," betonte Flemming. Andernfalls fahre das Projekt vor die Wand und die Politikverdrossenheit steige.

Von Hetze gegen den vernünftigen Vorschlag, die Heizsysteme nachhaltig zu modernisieren, sprach dagegen der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Marco Böhme. Allerdings sollte der Staat diesen Umbau viel stärker finanzieren. "Wer 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr hat, sollte auch Geld dafür haben," sagte Böhme. Der bisherige Gesetzentwurf bringe vor allem Mieter in eine "Lose-Lose-Situation". In einem unsanierten Gebäude hätten sie hohe Nebenkosten; in einem sanierten hohe Mieten.