Sächsischer Landtag Hohe Energiekosten: Lob und Kritik am Entlastungspaket der Bundesregierung

Die Parteien in Sachsen sorgen sich wegen des Kriegs in der Ukraine um die gestiegenen Energiepreise und die Folgen. Bei den Lösungsansätzen sind sie sich jedoch uneinig. Politiker der SPD und der Grünen lobten das Entlastungspaket, das die Ampel-Koalition in Berlin während der laufenden Landtagsdebatte verkündete. Kritik am Paket kam von CDU, der AfD und der Linken.