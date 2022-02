Corona-Debatte im Landtag Wartemodus bei der Impfpflicht in Sachsen

In Sachsen pausieren die Vorbereitungen für eine berufsbezogene Impfpflicht. Die Staatsregierung will die Ministerpräsidentenkonferenz in der nächsten Woche abwarten, um mögliche Veränderungen in ihren Erlass einzuarbeiten. Der neue Corona-Impfstoff Novavax soll zudem im Rahmen einer Kampagne Ende des Monats zunächst nur an Beschäftige im Gesundheitswesen ausgegeben werden. Ein Drittel davon ist bisher nicht geimpft.