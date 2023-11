Mit einer Schweigeminute hat der Sächsische Landtag am Mittwoch an die Opfer des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober erinnert. Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) verurteilte ihn als Terrorakt. "Seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Jüdinnen und Juden an einem Tag getötet."